Ярославль, 1 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Ярославле в сквере на улице Андропова началось оформление цветников в рамках проекта «Цветущая Ярославия». Каждая из 18 клумб будет представлять определенный муниципальный район, поскольку тема проекта в этом году — 80-летие Ярославской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

фото сайта city-yaroslavl.ru

1 июня началось оформление цветочных композиций, посвященных Угличу и Ростову. Над цветником «Ростов» трудятся ландшафтные дизайнеры ярославского радиозавода. Композицию в виде ростовской финифти украсят более 10 тысяч штук цветочной рассады: агератум, колеус, бегония.

Яркие и акварельно прозрачные цветы акцентируют внимание на центр композиции, которую обрамляют изображения главных видов Ростова. Также дизайнеры украсили цветник колокольчиками, которые символизируют древний город. Всего на оформление цветников будет использовано более 120 тысяч цветов. Эта работа будет закончена 21 июня.