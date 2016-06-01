Ереван, 1 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Несправедливо, когда Геноцид армян нельзя назвать своим именем только потому, что глава другого государства будет возмущен этим. Об этом, накануне обсуждений проекта резолюции о Геноциде армян в парламенте Германии заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью немецкому изданию «Bild».

bild.de Президент Армении Серж Саргсян и журналист «Bild» Паул Ронцхаймер

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Эрдоган после резолюции Бундестага сорвет сделку по беженцам, Саргсян заявил, что у него такое ощущение, что данная сделка и без этого не имеет прочной основы, ее будет сложно реализовать на постоянной основе с таким партнером, как Турция. «Я уверен в том, что срыв сделки по беженцам не имеет никакой связи с резолюцией о Геноциде. Несправедливо, когда Геноцид армян нельзя назвать своим именем только потому, что глава другого государства будет возмущен этим. Политики Бундестага воспринимают это так же и не позволят себя запугать», — отметил президент Армении.

Касаясь вопроса о том, что многие политические деятели Германии хотят воздержаться во время голосования, так как боятся, что президент Турции Эрдоган может пойти на политическую месть, глава Армении подчеркнул, что никто из политических деятелей Германии не оспаривает, что это был геноцид, который стал первым системным геноцидом 20 века. «Даже те, которые сейчас вдруг стали противниками проекта резолюции, не оспаривают это. Я думаю, что для германских политиков общечеловеческие ценности должны быть важнее, чем краткосрочные политические интересы. Многие страны, в том числе и Франция, уже приняли подобные резолюции», — заявил глава Армении.

При этом он подчеркнул, что не может понять, когда германские политические деятели опасаются резкой реакции Эрдогана. «Я не могу этого понять. Германия — мощная страна, и голос Бундестага слышен во всем мире. И именно по этой причине Германия несет особую ответственность и не имеет права в моральных вопросах, в таких, к примеру, как защита ценностей, идти на уступки. Когда человек из-за краткосрочных политических интересов делает уступку, то сделает это еще раз. И это плохо не только для Германии, но также для Европы и всего мира».

Президент Армении полагает, что Германия несет особую ответственность, так как в архивах есть многочисленные документы и доклады дипломатов и миссионеров, которые описывают геноцидальное истребление армянского народа. «Исторически Германская империя была союзником Османской империи и могла что-либо предпринять против этого преступления. Однако ничего подобного не произошло», — сказал Саргсян.

По его словам, Европа не должна слепо доверять Турции, а должна найти собственные решения миграционного вопроса.

Комментируя ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта глава Армении отметил, что на данный момент ситуация спокойная, нет стрельбы. «Однако когда началось вооруженное нападение Азербайджана, мы не увидели международной солидарности. Мы бы хотели, чтобы более конкретно говорилось о том, что там происходит, а именно — нападение Азербайджана. Армения — маленькая страна. Для нас понятно, что мы, возможно, экономически менее интересны. Но для нас важно, чтобы несправедливость называлась несправедливостью. Для нас, в первую очередь, было бы достаточным, чтобы весомое количество европейских голосов осудило политику Азербайджана. Если этого будет недостаточно, то следующий шаг можем представить также в виде санкций», — резюмировал президент Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Бундестаге (парламент Германии) состоятся обсуждения и планируется голосование проекта резолюции «В память геноцида армян и других христиан в Османской империи 101 год назад».

С тех пор, как в конце февраля 2016 года вопрос о признании геноцида армян был включен в повестку немецкого парламента, в германо-турецких отношениях наблюдается кризис, Анкара вновь начала оказывать давление на Германию, а депутаты Бундестага получают прямые угрозы в свой адрес.

Президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель «к здравому смыслу» в связи с планами немецкого парламента обсудить законопроект о признании геноцида армян. Как сообщает телеканал NTV, лидеры провели телефонный разговор, в котором обсудили эту тему.

Эрдоган при этом заявил, что одобрение данного документа «нанесет вред двусторонним отношениям». «Мы ждем, что Германия будет действовать с позиций здравого смысла», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер на днях уже прокомментировал резолюцию по геноциду армян, заявив, что у Турции нет проблемы, связанной с «так называемым геноцидом армян». Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы спокойны в этом вопросе. В Германии на этот момент проживает более 3 млн турок, и наши отношения находятся на очень высоком уровне. Если страна втянется в такую игру, то в будущем это повредит нашим дипломатическим, экономическим, торговым, политическим и военным отношениям. Думаю, все это будет учтено», — сказал он. Эрдоган заявил, что сразу после принятия резолюции турецкое правительство внимательно изучит документ и даст ему соответствующую оценку. «Хочу, чтоб вы знали, что это решение не обязывает нас ни к чему — с точки зрения международного права», — сказал Эрдоган.