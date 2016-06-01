Смоленская область, 1 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Смоленской области семь жителей района обязаны опровергнуть информацию, которую они изложили в своем письме в адрес президента России Владимира Путина. Такое решение принял Сычевский районный суд, по иску главы района. Кроме того, инициатор письма, местная жительница, должна заплатить пять тысяч рублей — именно во столько суд оценил ущерб, нанесенный чести, достоинству и деловой репутации главы района. Решение по делу суд принял 31 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент

«Они пишут всякую ерунду и клевету, а я защищаю свои честь и достоинство. — Суд разберется, кто прав, кто виноват. Люди много чего могут сказать. Половина людей, которые подписали это письмо, его не подписывали, а два человека вообще мертвые. Вот и подумайте, кто пишет эти письма», — заявил «Российской газете» глава района Евгений Орлов, обратившийся в суд с иском и потребовавший от каждого из «подписантов» компенсацию в 30 тыс. рублей, правда, потом снизив свое требование до пяти тысяч.

Речь идет об открытом письме, размещенном на страницах газеты. Его подписали 13 человек, однако иск был адресован семи из них — тем, кого удалось установить. В их числе оказалась и собственно инициатор письма, пенсионерка, вдова, воспитывающая сына-школьника, Ольга Васильева.

Сама Ольга Васильева рассказала «Российской газете», что заставило ее написать обращение к президенту: разрушающийся мост, который давно требует ремонта и где уже погибли два человека, состояние сферы ЖКХ, общее состояние экономики района.

«Все социально-экономические показатели района катастрофические — фактически нет промышленности и сельского хозяйства, нет инвестиций, ликвидируются рабочие места. Работоспособное население массово уезжает из наших мест. (…) Проблем в районе великое множество — дороги, коммунальные службы, безработица, закрытие школ, ухудшение здравоохранения…». Впрочем, все эти претензии главу района не обидели, он посчитал их «допустимыми оценочными суждениями и субъективной критикой», — цитирует «РГ» обращение жителей к президенту.

Впрочем, отмечает издание, поводом для иска стали формулировки в письме, в числе которых упреки в «угнетении и унижении жителей», в «организации преследования граждан», «запугивании, устрашении, а то и гонениях».

В планах ответчиков — обжаловать решение суда. «Мой сын в этом году в школу пошел, и я хочу, чтобы он не бежал из Сычевки, а здесь остался, чтобы была здесь и работа нормальная, и все условия для нормальной жизни. Ведь сколько детей растет, и остается им разбитое корыто, больше тут никак не скажешь. Какой город был прекрасный, и во что он превратился…» — объяснила свою позицию Васильева.