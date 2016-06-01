Красногорск, 1 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 156 пляжей будут открыты для жителей Подмосковья летом 2016 года. На данный момент к сезону готовы 130 мест отдыха на воде. Тем временем в регионе продолжается работа по выявлению «диких» пляжей, где чаще всего происходят несчастные случаи с отдыхающими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

MustangJoe Восход на пляже

С 2013 года в области велась работа по превращению «диких» пляжей в цивилизованные места отдыха на воде. В 2012 году таких мест было лишь 63, в 2015 году — 130. В 2016 году будет обустроено еще 26 новых пляжей. Так, их общее количество возрастет до 156.

Отметим, что по статистике, все несчастные случаи на воде, в результате которых погибли люди, происходили именно в необорудованных зонах Московской области. По словам заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова, в Подмосковье были заблаговременно выявлены «дикие» пляжи, на которых ежедневно отдыхали и купались не менее 50 человек. Теперь они будут оборудованы соответствии с имеющимися требованиями.

«В частности, там должны быть размещены спасательный и медицинский пункты, раздевалки, душевые, а также оборудованы места для комфортного отдыха людей. Кроме того, на территории официальных мест отдыха всегда должны поддерживаться чистота и порядок. Для этого должны быть установлены урны для сбора мусора, а также должны быть заключены договоры на вывоз мусора и уборку территории», — пояснил Пестов.

Среди отстающих по этой работе муниципалитетов оказались Можайский и Волоколамский районы.