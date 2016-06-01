Киев, 1 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Верховная рада Украины постановила переименовать ряд населенных пунктов, в том числе город Днепропетровск, не спрашивая мнения жителей этих городов и поселков. Соответствующее постановление подписал сегодня, 1 июня, спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он сообщил об этом на сегодняшнем брифинге для журналистов.

bykvu.com Больше не Днепропетровск

Парубий заявил, что подписал два постановления. Первое переименовывает город Днепропетровск в Днепр. Второе переименовывает ряд городов и поселков, в том числе, город Комсомольск Полтавской области, который теперь будет называться Горишни Плавни.

Спикер рады подчеркнул, что теперь эти постановления будут переданы на подпись президенту Петру Порошенко.

Примечательно, что подавляющее большинство жителей Днепропетровска, а также власти города были категорически против переименования. Однако, «народные» депутаты мнения жителей спрашивать не стали и подтвердили переименование Днепропетровска в Днепр. Против этого высказались только 18 депутатов рады.

Массовые переименования городов и сел на Украине проходит в рамках «декоммунизации». Соответствующий закон был принят евромайданной хунтой, которая пришла к власти после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Днепропетровск как город возник в 1776 году. Он был основан на месте нескольких поселков и задумывался как столица Новороссии, недавно присоединенной к Российской империи. Первоначально город назывался Екатеринослав. С 1796 года по 1802 город ненадолго был переименован в Новороссийск, а затем до 1926 года снова назывался Екатеринослав.

В 1926 году город был переименован в Днепропетровск. Наименование образовано из названия реки — Днепр, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского, который начинал здесь свою трудовую деятельность.