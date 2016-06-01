Киев, 1 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Статистика

dumskaya.net Одесский морской торговый порт

За 4 месяца грузооборот морских портов Украины снизился на 9,5% к по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Соответствующие данные обнародовало в мае украинское министерство инфраструктуры.

Согласно информации ведомства, через причалы Украины прошло 43 млн тонн грузов — на 4,5 млн тонн меньше, чем в такой период годом ранее.

При этом перевалка грузов на экспорт составила 33,609 млн тонн, что на 4,2% больше, чем годом ранее. В частности, за период январь-апрель 2016 года морские порты Украины серьезно увеличили объемы переработки зерновых и растительного масла — перевалка зерновых грузов в морских портах выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,2 млн тонн, перевалка растительного масла выросла на 15% в год до 1,5 млн тонн против 1,3 млн тонн за 4 месяца прошлого года. Импортный грузопоток сократился — на 11,6% до 5,668 млн тонн.

Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления Мининфраструктуры Украины, перевалили 12,929 млн тонн грузов (30% общего объема). Другие портовые операторы преимущественно частной формы собственности обработали на всех причалах 30,296 млн тонн (70% общего объема).

Увеличился оборот — на 2,2% — только в Николаевском морском порту, причем рост обеспечили именно профильные грузы, связанные с экспортом агропродукции. Лидеры отрасли на спаде — морской порт Южный снизил грузооборот на 10%, Одесский — на 2%, Ильичевский — на 3%.

Перевалка транзитных грузов уменьшилась практически наполовину — до 3,576 млн тонн. Серьезный спад зафиксирован по всем ведущим транзитным позициям украинской морской перевалки — уголь (-48%), нефтепродукты (-80%), наливные химгрузы (-2%), насыпные удобрения (-35%), черные металлы (-61%). В плюсе только транзит пищевых маслогрузов (тропические масла), где отмечен рост сразу в 5,6 раз — до 53 тыс. тонн. В крупнейшем Одесском морском порту снижение транзитных объемов зафиксировано вообще более чем втрое — с 2 млн тонн в январе-апреле 2015 года до 0,6 млн тонн в этом году. Перевалка налива, формирующая большую часть транзита порта, упала на 70% — за счет снижения перевалки нефтепродуктов и наливных химических грузов.

В каботажном сообщении было перевезено всего 370 тыс. тонн (-79,1%).

Обработка контейнеров в морских портах за четыре месяца выросла на 18,4% и составила 198,028 тыс. TEU.

Структурные изменения

Несмотря на такие результаты, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с коллективом Николаевского морского порта, которая состоялась 21 мая, заявил, что уже в ближайшие годы Украина может сделать морскую отрасль «блестящей» и для этого «есть все предпосылки».

«Есть интерес иностранных инвесторов, высококачественные специалисты, а главное — желание и воля», — заявил Омелян.

Министр пообещал, что вопрос будущего развития морских портов Украины будет решаться исключительно после обсуждения с представителями трудовых коллективов, общественности и органов государственной власти. «Таким образом, каждый работник будет заинтересован в развитии порта и отрасли в целом», — уверен министр.

Отметим, что закон о концессии портов и об исключении 13 стивидорных компаний и дунайского пароходства из перечня предприятий запрещённых к приватизации давно внесены в Верховную раду, но по самому оптимистичному сценарию могут быть приняты только осенью. В целом, Рада настроена негативно к таким планам, и ранее блокировала соответствующие попытки.

В качестве перспективных для передачи в концессию правительство Украины определило два порта т.н. «средней» группы — Октябрьский и Херсонский — которые расположены в Днепро-Бугском (Николаевском) морском регионе Украины. Известно, что предварительное ТЭО для концессионных проектов обоих портов будет подготавливаться с участием Всемирного банка, однако сроки не называются.

Сегодня, 1 июня Омелян во время встречи с замминистра инфраструктуры, транспорта и дорог Греции Марианной Крисовелони в Одессе заявил, что приватизация и концессия портов является «единственным возможным путем развития морской отрасли Украины». По его словам, реформа морской отрасли является одним из приоритетов деятельности нынешнего правительства Владимира Гройсмана, а в числе первых шагов — создание специальной Морской администрации и реформирование Администрации портов Украины.

А вот представитель предприятия «Одесский морской торговый порт» Алексей Мусатов на одном из «круглых столов» в мае заявил, что официальное видение решения проблем портовой отрасли через смену формы собственности госпредприятий — не выход.

«В случае приватизации предприятий частные инвестиции пойдут на строительство портовых мощностей, которые на сегодняшний день задействованы и без того не более чем на 65%. При этом портовая инфраструктура, находящаяся в собственности государства, будет приходить в упадок», — заявил Мусатов.

По словам специалиста, развивать стратегические объекты инфраструктуры можно только за счет прибыли государственного сектора экономики портовой отрасли, генерирующего до 8 млрд гривен в год. Но для этого правительство должно отказаться от приватизации и увеличить долю капитальных вложений в инфраструктуру портов, которая в 2015 году составила не более 5% от их прибыли.

«С 2015 года, по решению правительства, государственные стивидорные компании производят отчисления в бюджет страны в размере 75% и полностью лишены возможности развиваться. Такая ситуация является закономерным следствием проводимой политики геноцида государственных предприятий. Ведь эффективная работа государственных предприятий или их приватизация — два противоположных пути развития. Именно поэтому, Министерство инфраструктуры, взяв курс на приватизацию, не заинтересовано в налаживании эффективной работы государственных стивидорных компаний, сведя все к подготовке предприятий к продаже или концессии», — отметил представитель предприятия «Одесский морской торговый порт».

«Сказать, когда и в пользу кого состоится приватизация или концессия морских портов Украины, сейчас тяжело. Предполагать можно, но не сильно продуктивно», — заявил в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM эксперт организации «Фонд общественной безопасности» Юрий Гаврилечко.

«Но с воплощением этого для Украины, как государства, исчезнет один из регуляторных механизмов, позволяющих контролировать импорт/экспорт, возрастет уровень коррупции и контрабанды, снизятся поступления в бюджет. Очевидно, что борьба за порты развернется между условными «аграриями», которым надо вывозить зерно и «сырьевиками», которым хочется с минимальным контролем вывозить руду, окатыши, чушки и прочие ресурсы для производства металла за границей. Ну и, возможно, арматуру и прокат», — заявил эксперт.

«Серьезных игроков-импортеров, которые могли бы сюда включиться, я не знаю, но это не означает, что их нет. Уверен, что в «аграрном» лобби будут преобладать иностранцы, а в «сырьевом» — наши олигархи», — добавил он.

Юрий Гаврилечко отмечает, что продажа портов напрямую связана с вопросом контроля над таможней.

«Как только таможенные войны утихнут, тогда можно ожидать интенсификации процесса приватизации портов. А пока Саакашвили ловит «налоговых белочек в мундирах», то дальше разговоров дело не пойдет», — резюмировал он.

Трудности аудита

К слову, именно госпредприятие «Администрация морских портов Украины», а также «Ильичевский морской торговый порт» фигурируют в списке 45 крупнейших госпредприятий, которые министерство экономического развития и торговли Украины обвиняет в саботаже выполнения требования о проведении независимого аудита. Пока что из 45 крупнейших госпредприятий Украины по показателям стоимости активов и выручки только 21 прошло или находится в процессе аудиторской проверки финансовой отчетности, еще три госкомпании проводят тендерные процедуры. «Независимый международный аудит госпредприятий — это нормальная мировая практика. Избежать аудита не удастся. Саботаж такого аудита — это фактически признание управленческой неэффективности», — заявила первый заместитель главы МЭРТ Юлия Ковалив.

Ответных комментариев от руководства портов не последовало. Также неясно, какие к предприятиям будут применены санкции.

Декоммунизация в портах

В рамках проводимой на Украине т.н. «политики декоммунизации» Ильичевский морской порт в Одесской области собираются переименовать в Черноморский. Ранее город, в котором функционирует морской порт, официально получил название Черноморск, и теперь идет процесс переименования предприятия». Глава порта Сергей Крыжановский уверяет, что возможность сбоев в работе с клиентами и партнерами из-за переименования исключена — по его словам, после завершения процедуры, администрация порта подаст соответствующие заявки в международные организации, чтобы они зафиксировали новое название.

Процесс переименования — процедура длительная и поэтапная.

«Это огромный механизм, который будет запущен после регистрации устава. Ведь переименование — это не только изменения, связанные с новым названием. Это ещё и географические документы, это подача заявок во все международные организации, в которых порт отмечен со старым названием и должен быть переименован. Это длительный процесс, который может занять несколько месяцев», — отметил директор госпредприятия.