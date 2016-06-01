Челябинск, 1 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Отставкой «по собственному» завершил службу глава Тракторозаводского района Челябинска Евгений Крехтунов. Его заявление удовлетворил Совет депутатов муниципалитета, — сообщила начальник организационно-правового отдела муниципального совета депутатов района, Наталья Цепалова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка чиновника

Решение советом депутатов Тракторозаводского района было принято 31 мая. Исполняющим обязанности главы района стал Пётр Антипин.

Никаких вопросов Евгению Крехтунову в ходе сессии задано не было. «Попросил — просьба была удовлетворена», — пояснила Наталья Цепалова.

В настоящее время идет подготовка к запуску конкурсной процедуры на замещение вакантной должности главы района. Будет опубликовано объявление о конкурсе. В течение июня конкурсные процедуры должны пройти. К 1 июля должны быть известны кандидаты, их которых будет избран новый глава Тракторозаводского района.

Напомним, сообщение об отставке Евгения Крехтунова и главы Курчатовского района Максима Осипенко появились на прошлой неделе. Одной из возможных причин увольнения глав районов Челябинска эксперты тогда называли — провал по благоустройству вверенных территорий, о чем предупреждал глава города Евгений Тефтелев. Еще одной возможной причиной отмечается уход Крехтунова в отпуск в весеннее время, когда вопросы уборки территорий после зимы особенно актуален.