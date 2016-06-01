Калуга, 1 июня, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Запуск новых оригинальных производственных линий предприятия «Гален», которое производит композитные опоры освещения и композитную кладочную сетку для жилого и дорожного строительства, состоялось 1 июня в индустриальном парке «Ворсино», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

В церемонии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и председатель правления ООО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

В этот же день были подписаны дилерские соглашения с компаниями Top Glass SpA (Италия) и Greenhill Commercial Ltd (Англия) о продвижении и продаже продукции завода «Гален» за рубеж.

«Гален» — инновационное российское предприятие, выпускающее продукцию из композитных материалов для промышленно-гражданского, дорожного строительства, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Входит в состав производственного блока Группы Компаний «Мортон».

Завод «Гален» в калужском индустриальном парке «Ворсино» специализируется на производстве теплосберегающего пластикового профиля THERMOBREAK, к которому добавились две новые линии — производство композитных опор освещения и композитной кладочной сетки. На предприятии применяются новейшие технологические решения, запущено производство инновационных видов продукции с улучшенными свойствами из композиционных наномодифицированных материалов.

По своим качествам продукция завода превосходит все известные ранее и применяемые в строительстве материалы. Экспортный потенциал продукции огромен. 20% продукции будет поставляться на российский рынок. Около 65% — это внешние рынки, Европа и Азия. Технологическим партнером предприятия является «РОСНАНО».

«Инновационные решения предприятия вписываются в ту стратегию, которая сегодня разрабатывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению Правительства РФ. Это стратегия инновационного развития отрасли строительства до 2030 года, имеющая блочную структуру. Часть стратегии посвящена композитным материалам», — заявил Михаил Мень.

«Когда-то это был стартап-проект. Теперь это современный индустриальный объект мирового уровня, в основе которого инновационные технологии. Продукция отличается высоким качеством и конкурентоспособностью», — считает председатель правления ООО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев отметил, что «это третий проект, реализуемый на территории области с поддержкой «РОСНАНО». Предприятие особо значимо в контексте развития регионального кластера композитных материалов, представленного более 20 компаниями».

Напомним, площадь данного производства под Калугой составляет 6 000 кв. м, где в настоящий момент организовано 127 рабочих мест. Объем инвестиций компании «Мортон» в открытие производственной площадки «Гален» в «Ворсино» составляет 700 млн рублей.