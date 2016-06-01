Москва, 1 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за незаконную рубку и продажу древесины, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Владимир Поневежский и Эрнест Валеев, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Василий Максимов. Лесной сторож (фрагмент). 1896

Так, в случае принятия закона, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины из ценных пород деревьев, произрастающей на особо охраняемых природных территориях и полученной в результате рубки деревьев, занесенных в Красную книгу России, вне зависимости от ее количества (размера) будет влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 1911 УК.

Рубка или уничтожение ценных пород деревьев становится особым предметом преступления, что позволит любую незаконную их рубку или уничтожение рассматривать как более тяжкое преступление.