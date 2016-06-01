Магас, 1 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Ингушетии проведут проверку по факту инцидента, произошедшего недавно в республиканской клинической больнице. Все участники потасовки возле морга будут найдены, а зачинщики привлечены к ответственности. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе главы региона, об этом заявил Юнус-Бек Евкуров на совещании в администрации, на котором обсуждались причины, позволившие нескольким десяткам человек 27 мая ворваться в морг и забрать тело ликвидированного в ходе спецоперации Хизира Галаева.

Энрике Симоне. Вскрытие. 1890

Как отметил руководитель республики, в больнице необходимо навести порядок. «Где был дежурный? Почему ключи от помещений были не у него? Как они оказались в руках посторонних людей?» — высказал недоумение по поводу такого безответственного поведения сотрудников морга Евкуров.

Данная ситуация была названа главой недопустимой. По словам ингушского лидера, руководство региона всегда выступает за выдачу трупов родственникам после проведения следственных мероприятий.

По факту беспорядков будет проведена тщательная проверка, личности всех участников потасовки должны быть установлены с использованием съемок с камер наружного наблюдения.

Напомним, 27 мая, около 16:30, толпа численностью до 50 человек ворвалась в морг республиканской клинической больницы в городе Назрань и силой вынесла тело боевика Хизира Галаева. Находившийся долгое время в розыске бандит был убит 26 мая в городе Малгобеке в ходе спецоперации. В этот день на территории Малгобека, Назрани и Назрановского района были убиты пятеро боевиков, еще трое членов НВФ были задержаны.