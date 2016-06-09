Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. «Неделя кино Швеции» открывается сегодня в Санкт-Петербургском кинотеатре «Великан Парк». В программу вошли 6 фильмов самых разных жанров, от молодёжного хоррора до откровенного документального кино.

Цитата из к/ф «Круг». реж Леван Акин. 2015. Швеция Новый супергерой

Откроет Неделю драма «Андердог» писателя и режиссера Ронни Сандала — социально-психологический фильм о проблемах миграции шведов в Норвегию. В 2014 году картина получила призы на фестивалях в Цюрихе и Чикаго и стала большим событием шведского кинопроката.

Цитата из к/ф «Андердог». реж Ронни Сандаль. 2014. Швеция, Норвегия Бритьё

О особенностях шведского кинематографа корреспонденту ИА REGNUM рассказывает программный директор фестиваля Андрей Смирнов:

«Шведское кино отличается от остальных скандинавских стран чрезмерной откровенностью, которая может быть представлена в самых разных ипостасях. Они не боятся поднимать в кино все самые волнующие проблемы, и если в других странах часто не могут говорить о таком открыто, то для шведских режиссёров нет границ, которые они побоялись бы перейти. Семейное насилие, депрессивные состояния людей, сексуальные извращения…

Когда они говорят о насилии, или о каких-либо иных проблемах, здесь всё будет доведено до максимума: откровенность плюс гипертрофированный реализм. То есть ограничение 18+ однозначно. Этим шведское кино очень отличается. Но при этом, из-за особенностей шведского менталитета, они делают фильмы не в каких-то дурных красках, а несколько отстранённо, без ярких эмоций на экране, но от того фильм становится ещё более реалистичным».

Цитата из к/ф «Андердог». реж Ронни Сандаль. 2014. Швеция, Норвегия В бассейне

Андрей Смирнов пояснил, что в программе «Недели кино Швеции» фильмы очень разные и далеко не у всех из них ограничение 18+:

«У нас будет много молодёжных фильмов, в том числе, например, молодёжный хоррор, известная экранизация шведского бестселлера, который называют ещё «скандинавскими сумерками». Фильм называется «Круг», режиссер Леван Акин.

Конечно, есть фильмы с ограничением 18+. Мы будем показывать Киноальманах десяти лучших шведских короткометражных фильмов. Здесь уже будут представлены сложные откровенные темы от мертворожденных детей до каких-то сексуальных извращений, и всё это показано с помощью анимации, либо как игровое или документальное кино».

Цитата из к/ф «Круг». реж Леван Акин. 2015. Швеция За решёткой

В программу Недели также вошли:

мелодрама «Чудеса на Вискане» режиссера Джона О. Олссона —семейное кино о вечных проблемах отцов и детей;

режиссера —семейное кино о вечных проблемах отцов и детей; молодёжная драма «Юная Софии Белл» Аманды Адольфсс о н — фильм о двух лучших подругах-старшеклассницах Софи и Элис, которые мечтают после выпускного переехать в Берлин;

— фильм о двух лучших подругах-старшеклассницах Софи и Элис, которые мечтают после выпускного переехать в Берлин; документальный фильм «Астрид: Жизнь и время» Кристины Линдстрём — картина о культовой детской писательнице Астрид Линдгрен, авторе «Пеппи Длинный чулок», «Малыша и Карлссона» и многих других знаменитых книг. В фильме озвучена переписка Астрид Линдгрен, никогда не публиковавшаяся ранее, страницы её «Военного дневника» и другие малоизвестные подробности.

Цитата из к/ф «Чудеса на Вискане». реж Джон Оллсон. 2015. Швеция На мосту

В 2016 году кинематографу Швеции исполняется 120 лет. Шведы впервые познакомились с жанром кино 28 июня 1896 года на промышленной выставке в Мальмё, когда за входную плату были показаны первые киносъёмки. Уже в 1897 году на выставке в Стокгольме были продемонстрированы и первые короткометражные фильмы собственно шведского производства.

Сегодня шведское кино продолжает развиваться и ассоциируется с такими международными знаменитостями, как Грета Гарбо, Ингмар Бергман, Ингрид Бергман, а также современными звёздами Дольфом Лундгреном и Алисией Викандер.

Неделя кино Швеции продлится в Санкт-Петербурге до 14 июня. Показы пройдут бесплатно, фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами. Организуют проект питерский киноклуб «Синемафия» и Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге.