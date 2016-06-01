Москва, 1 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Причина массового оттока туристов из Турции, безусловно, в том, что в страну перестали ездить отдыхать российские граждане. В сокращении турпотока из России в Турцию на целых 18% большую роль сыграли не только санкции, но еще и экономический кризис, который привел к падению реальных и номинальных доходов населения, а также появление конкурирующих курортов: полностью реконструированный к зимней Олимпиаде-2014 Сочи и российский Крым. В итоге совокупный поток иностранных туристов в Турцию в 2015 году сократился на 1,6%, до 36,2 млн человек, но даже в сложившейся ситуации Россия сумела обеспечить Турции почти 10% туристического потока, заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с массовым оттоком туристов из Турции.

tashtiot.co.il Флаг Турции

«Турецкие власти забили тревогу. Ведь доходы от туризма составляют 4,5% ВВП страны и помогают уменьшать дефицит госбюджета (доходы только от одного российского туризма ранее составляли почти 0,5% турецкого ВВП, по нашей оценке). Влиятельный политик, а в прошлом министр культуры и туризма страны Эртугрул Гюнай заявил, что Турции необходимо спешно восстанавливать отношения с Россией, потому что турпоток из других стран не сможет стать достойной альтернативой отдыхающим из России, и, по оценкам местных экспертов, Турция может потерять $9,9 млрд из-за отсутствия российских граждан. Не случайно, что после публикации таких данных недавно назначенный премьер-министр Турции, министр иностранных дел, а также сам президент Тайип Эрдоган заговорили о необходимости восстановить отношения с Россией.

Обеспокоена Турция и сокращением числа туристов из Германии и Бельгии, которое, по разным оценкам, снизилось на 30−35% весной текущего года. По данным социологических опросов, немцы перестали считать Турцию безопасным местом отдыха, что связано с серией нападений на туристов из Западной Европы в прошлом году.

В 2016 году количество российских туристов, посетивших Турцию, сократится на 30−45%, до 2−2,5 млн человек. Более того, даже если вдруг Эрдоган найдет в себе силы принести России извинения за сбитый Су-27 в ноябре 2015 года, то массового притока российских туристов в Турцию в этом году ожидать не стоит. Ведь угроза террористических атак на граждан РФ никуда не исчезла, а взрыв на борту российского пассажирского самолета над Египтом, где отдых был также очень популярен у российских туристов, до сих пор остается в памяти у очень многих людей», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

«На негативные данные по туристическому потоку в апреле турецкая лира отреагировала падением почти на 0,6%. А всего с начала текущего года турецкая национальная валюта подешевела на 3,8%. Но сокращение числа туристов может повлечь за собой более масштабные экономические проблемы для Турции. Так, сокращение числа туристов для страны, являющейся значимым международным курортом, означает снижение деловой активности как в туристических регионах, так и в стране в целом, а также сокращение числа рабочих мест в туристическом и гостиничном бизнесе. А это уже может вызвать социальные протесты и экономические потрясения. Русские и немцы найдут другие курорты для отдыха, а вот что будет делать Турция без русских и немецких туристов — это серьезная проблема, над которой президенту Эрдогану уже в ближайшее время придется серьезно задуматься», — резюмировала эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, власти Турции официально признали, что страна переживает невиданный ранее кризис в туристической сфере. Впервые за последние 17 лет (с 1999 года) произошел рекордный отток туристов, что стало настоящей катастрофой для целой сферы турецкого бизнеса. В апреле 2016 года Турцию посетили 1,75 млн иностранных туристов. Это практически на треть меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Справка:

В 2014 году, перед кризисом в отношениях между Россией и Турцией, последнюю за год посетили 36,8 млн иностранных туристов. По данным властей, без учета сезонного фактора в 2014 году в среднем в месяц Турцию посещали 3 млн туристов, а в апреле текущего года количество иностранных туристов не достигло даже 2 млн.

В национальном аспекте Турция — самый востребованный курорт у граждан Германии (в 2014 году в Турции отдохнули свыше 5 млн немцев), а также России (в 2014 в Турции отдохнули свыше 4,4 млн россиян). То есть Россия до 2015 года обеспечивала Турции почти 12% ее туристического потока, а уже в 2015 году Турцию посетили всего 3,6 млн российских туристов.