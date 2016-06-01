Саратов, 1 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудниками УФСБ России по Саратовской области задержан житель Москвы Александр Будин 1956 года рождения, подозреваемый в подделке официальных документов. Он использовал фальшивые удостоверения правоохранительных структур и ветеранских организаций для урегулирования и положительного решения различных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

УФСБ Эту фотографию подозреваемого предоставили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ региона

«Так, в целях избежания административной ответственности за нарушения правил дорожного движения Будин представлялся полковником ФСБ России в отставке и предъявлял сотрудникам ГИБДД поддельное пенсионное удостоверение ФСБ России», отмечают в ведомстве.

В настоящее время проводится доследственная проверка, а также комплекс мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности гражданина. УФСБ России по Саратовской области просит жителей региона сообщить информацию о возможных незаконных действиях Будина по телефонам дежурной службы: 8 (8452) — 26−70−61, 37−30−01.