Архангельск, 1 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. 1 июня 2016 года в День защиты детей на базе Северного государственного медицинского университета в Архангельске состоялась презентация детских активных тяговых протезов. Обладательницами так называемых «умных рук» стали две девочки четырех и 12 лет. Презентация состоялась в рамках большой конференции, посвященной проекту «Введение нового протезирования на территории Архангельской области. Активный тяговый протез кисти», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект реализуется участниками регионального социального кластера при поддержке правительства Архангельской области, Корпорации развития региона, ООО «Моторика» (г.Москва) и медицинском сопровождением СГМУ.

Как сообщила советник заместителя председателя правительства Архангельской области Юлия Ковалева, проект реализуется в рамках развития социального кластера.

«В рамках социального кластера у нас предполагается реализовать еще ряд проектов, о которых мы сможем рассказать через месяц. Это биоэлектрический протез, работа над которым сейчас идет, а также организация производства комплектующих для протезов нижних конечностей. Такие комплектующие уже выпускают на территории Архангельской области. Кроме этого, уже запущен проект по изготовлению гидравлического коленного узла. Эта модель позволит людям передвигаться. В работе мы обязательно будем стремиться использовать опыт зарубежных коллег и добиваться снижения цены на конечные изделия. Это, прежде всего, позволит в рамках государственных контрактов предлагать эти протезы людям. По качеству они будут не хуже зарубежных. В части обеспечения нуждающихся протезами, мы изыскиваем различные способы и используем самые разные инструменты, в том числе и финансовые, привлекаем бизнес, региональные институты развития. Также разработана программа развития социального кластера Архангельской области», — сказала Юлия Ковалева.

Исполняющий обязанности директора ФГУП «Архангельское протезно-ортопедическое предприятие» Валерий Никулин пояснил, что работа по изготовлению уникального протеза велась на протяжении трех месяцев. «Работа над изготовлением протеза началась с поиска пациентов. Ими стали две девочки из Архангельска. Был снят слепок, который в последствии направили в Москву. С использованием 3D технологии был изготовлен данный протез. Пациентки сами выбирали дизайн и цвет протеза. Он очень удобен в использовании. Данный опыт мы хотим внедрить в соседних регионах, где такие пациенты тоже есть. Возможно, что такой принтер появиться и у нас в Архангельской области», — сказал Валерий Никулин.

Добавим, что всего в Архангельской области зарегистрировано около 100 тысяч людей с ограниченными возможностями, из которых 4500 — дети до 18 лет.

Кроме этого, День защиты детей в Архангельске отметили в городском парке аттракционов, где состоялся праздник под названием «Летние чудеса с Алисой».