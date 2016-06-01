Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Судебные слушания по искам крупного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к ООО «Яндекс» о «праве на забвение» назначены на 1 июля 2016 года. Как сообщает РАПСИ, такое решение принял сегодня, 1 июня, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Александр Литовченко. Харон перевозит души через реку забвения Стикс. 1861

Этот процесс станет первым подобным случаем судебного разбирательства с участием известной персоны после принятия в России закона, дающего гражданам право требовать убрать из поисковых систем компрометирующую или неактуальную информацию.

Владелец и глава корпорации «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в «Яндекс» с требованием исключить из результатов поисковой выдачи ряд материалов СМИ о нем, однако интернет-компания отказалась сделать это. В связи с чем Пригожиным и было подано сразу несколько исков в суд — по числу материалов, которые он требует «забыть». Бизнесмен хочет через суд обязать поисковую систему «Яндекс» прекратить выдавать ссылки на источники в Интернете с информацией о нем.

«Ранее он подавал аналогичные иски в тот же Куйбышевский районный суд к «Google Inc.» и к ООО «Мэйл.ру». В отношении «Google» дело не было принято к рассмотрению, а в отношении «Мэйл.ру» — иск был рассмотрен, но производство по делу было прекращено», — отмечает РАПСИ.

Евгений Пригожин — владелец компании «Конкорд», работающей в сфере общественного питания, предприятий ресторанного и торгового бизнеса, а также целого ряда других активов. Его состояние оценивается экспертами деловых изданий в 6,4 миллиарда рублей.

Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что кортеж Пригожина в центре Петербурга проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке. После того, как кортеж остановился у офиса бизнесмена, с помощью спецназа ФСБ удалось привлечь к административной ответственности водителей двух бронированных автомобилей, не подчинившихся законным требованиям полицейских. В отношении охранника, пытавшегося выбить видеокамеру у сотрудника ФСБ, возбуждено уголовное дело.

Как напоминает ИА REGNUM, закон о «праве на забвение» (Федеральный закон от 13.07.2015 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса РФ») вступил в силу с 1 января 2016 года.

С этой даты операторы поисковых систем в Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с соответствующим требованием.

Эта норма не относится к информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

Отказ поисковиков может быть обжалован в суде. При отказе поисковых систем выполнить судебное решение, им может грозить штраф до 1 млн рублей.