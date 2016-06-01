Рязань, 1 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Около 11 млрд рублей требуется для того, чтобы заменить все изношенные тепловые сети в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. При этом средний возраст всех теплосетей составляет примерно 30 лет. Их износ составляет 85%. В абсолютных цифрах еще пугающе — из 528 километров нужно заменить 448 километров труб (в двухтрубном исчислении).

Morgennebel Теплосеть в подвале

Замена всех изношенных труб в скором будущем практически невозможна. Суровая статистика говорит о том, что за период с 2010 по 2015 год в городе было заменено только 42,7 тысячи метров. В таком ритме до полной замены изношенных теплосетей — минимум десять пятилеток или 50 лет. К 2066 году половину труб придется менять заново, поэтому процесс кажется непрерывным.

В таких условиях администрации Рязани, равно как и другим муниципалитетам области, приходится выкручиваться. Работу при жестком дефиците средств отмечают не только в мэрии, но и в правительстве Рязанской области. Об этом после начала отопительного сезона 2015−2016 годов заместитель председателя правительства Шаукат Ахметов.

«Мы знаем, что износ систем теплоснабжения в городе Рязани, как и в большинстве муниципальных образований, очень значительный. И требуются большие материальные затраты на то, чтобы их реконструировать, модернизировать и привести в порядок. Тем не менее, и в условиях дефицита денежных средств, благодаря совместной работе всех муниципальных образований, всех предприятий, которые задействованы в подаче тепла, удалось подготовить всю систему к работе», — сказал Шаукат Ахметов на брифинге в октябре прошлого года.

Подготовка, похоже, принесла свои позитивные плоды. Всего было зафиксировано 794 повреждения на квартальных сетях (338 — на сетях отопления и 456 повреждений — на сетях горячего водоснабжения). Но, несмотря на это, особо крупных аварий, таких как у соседей по ЦФО — во Владимире, Твери, Смоленске, где без тепла оставались тысячи человек, — не было. Кроме того, даже отмечено некоторое снижение количества аварий. Например, аварий на сетях отопления было на 12% меньше, чем во время отопительного сезона 2014−2015 годов, а аварий на магистральных сетях — на 44% меньше, из всего было 86 (в предыдущий — 152).

«По итогам отопительного периода 2015−2016 года работа теплоснабжающих предприятий города Рязани признана удовлетворительной. Предприятия своевременно устраняли нештатные ситуации и серьезных нареканий от жителей города на качество услуг не поступало. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном количество жалоб от жителей города на качество теплоснабжения снизилось на 20%», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас основные направления работ по подготовке к отопительному сезону 2016−2017 годов уже определены. Так, МУП «РМПТС» в 2016 году планирует потратить на ремонт квартальных тепловых сетей около 121 млн рублей. Уже сейчас к зиме подготовлены 33 из 125 центральных тепловых пунктов, и 2 котельные из 74. Основные работы завершатся до конца августа.