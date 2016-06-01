Москва, 1 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Гости чемпионата мира по футболу в 2018 году должны чувствовать атмосферу футбольного праздника в полной мере. Об этом 1 июня в ходе выступления на старте волонтёрской программы ЧМ-2018 заявил президент РФ Владимир Путин.

Steven Depolo Чемпионат мира по футболу

«Уверен, мы сможем обеспечить максимально высокий уровень организации и для спортсменов, и для гостей чемпионата. Все они должны чувствовать, что участвуют в грандиозном футбольном празднике», — сказал Путин.

По словам главы государства, он рассчитывает на помощь волонтёров в рамках организации турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдёт в России. Матчи будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи открытия и закрытия турнира пройдут на ныне реконструируемом стадионе «Лужники».