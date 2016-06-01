Чебоксары, 1 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в мае по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, декабрю 2015 года — 102,4%, маю 2015 года — 105,7%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в мае увеличилась на 0,7% и достигла 3225,2 рублей в расчете на одного человека в месяц. С начала года рост составил 3,4%.

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,1%. Более всего выросли цены на мороженое (на 6,8%), макаронные и крупяные изделия, овощные и фруктово-ягодные консервы (на 2,5−2,2%). Также подорожали: масло, жиры, чай, кофе, соль, соус, концентраты, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, общественное питание (на 0,9 — 0,2%). Снизились цены на яйца (на 14,9%), плодоовощную продукцию (на 2,6%), сахар, сыр и муку (на 1,2−1%).

Непродовольственные товары подорожали в мае на 0,2%. Наибольший рост цен произошёл на товары для физической культуры, спорта и туризма (на 5,1%), велосипеды и мотоциклы (на 4,7%). Также значительно выросли цены на стеклянную посуду, товары для животных, фарфоро-фаянсовую посуду (на 3,4−2%), подорожал и ряд других товаров. Снизились цены на компьютеры, товары для садоводства, средства связи, телерадиотовары (на 2,7−1,8%), моторное топливо (на 0,6%) и легковые автомобили (на 0,1%).

Услуги подорожали на 0,1%, более всего медицинские и бытовые — соответственно на 3,8% и 1,6%. Более всего подешевела стоимость экскурсионных услуг (на 8%).