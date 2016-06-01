Киев, 1 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Москва согласна, чтобы в Донбассе была развернута вооруженная полицейская миссия ОБСЕ, об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эффективность миссии ОБСЕ

Елисеев заявил, что российская и украинская стороны обсудили развертывание миссии на юго-востоке Украины и договорились о начале работы в Вене в рамках «нормандского формата» при ОБСЕ. При этом в перспективе к переговорам будут привлечены все страны ОБСЕ.

«Ведь нам необходим будет консенсус всех государств-участников Организации относительно развертывания миссии на Донбассе», — отметил Елисеев.

Замглавы АП Украины добавил, что, несмотря на сомнения «некоторых критиков», согласие президента России на размещение миссии зафиксировано.

«На самом деле это не так, ведь я еще раз подчеркиваю, что у нас есть четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ», — сообщил он и отметил, что детали соглашения лидеры стран еще не обсуждали.