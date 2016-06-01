Ульяновск, 1 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В 2016 году в Ульяновске помощь будет оказана более 8 тыс. школьникам и будущим первоклассникам. О этом сообщил на главном городском празднике в парке имени Александра Матросова глава города Сергей Панчин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок

По официальной информации, всего в Ульяновске 53 тыс. 694 школьника, будущих первоклассников — 6418 человек. В рамках акции «Помоги собраться в школу» в 2016 году из городского, областного бюджетов, а также спонсорских средств планируется оказание помощи 8176 детям. Помощь в подготовке к новому учебному году получат дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

В этот день для юных посетителей парка Матросова организованы мастер-классы для развития творчества — квилинг, оригами, лепка из соленого теста, лоскутное творчество, изготовление моделей самолетов. Также творческие коллективы городских школ искусств выступили с музыкальными и песенными номерами.

Наибольший интерес у детей вызвала работа площадки «Наука на траве», где показывались различные фокусы и эксперименты, основанные на законах физики: движение вечного двигателя, маятник Ньютона, опыты с сухим льдом и жидким азотом и другие. Проведение площадки стало возможным благодаря инициативам жителей, реализованным в рамках проекта «Народный бюджет».

В этой связи стоит отметить, что Минэкономразвития Ульяновской области разместило на сайте госзакупок лот, согласно которому областной бюджет заплатит в 2016 году 263,6 тыс. рублей за услуги по организации и проведению областной акции «Помоги собраться в школу».

Отметим, в 2015 году общими силами в Ульяновской области собрали в школу 22 тыс. 513 детей, купив им школьную форму, тетрадки и другие канцтовары. При этом, по данным Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области на 6 мая текущего года, среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций составляет 22 тыс. 475,1 рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников по крупным и средним организациям — 24 тыс. 633,6.