Калуга, 1 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Традиционная акция"День без аборта» состоялась 1 июня в Калуге и в других лечебно-профилактических учреждениях области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мать. 1932

По информации регионального министерства здравоохранения, акция «День без аборта» организуется в области не первый год. Минздрав области активно поддерживает инициативы Русской Православной церкви в этом направлении.

Так, в рамках соглашения с Калужской епархией ежемесячно ее представители проводят беседы с женщинами по вопросам православного воспитания в женских консультациях в рамках «Школы материнства», а также участвуют в проведении так называемой «Недели тишины», помогая многим будущим матерям принять решение о сохранении беременности.

В течение двух последних лет калужский регион активно участвует в акции «Святки без лицемерия», проводимой с 7 по 11 января Всероссийской общественной организацией «За жизнь и защиту семейных ценностей». В прошлом году, когда День защиты детей совпал с Днем Святого Духа, 1 июня был объявлен в медицинских учреждениях региона Днем без абортов.

Министр здравоохранения области Елена Разумеева сегодня побывала в женской консультации №1 г. Калуги, где прошла акция «День без абортов», говоря о положительных результатах данной работы, Елена Разумеева подчеркнула, что в регионе удалось достичь устойчивой положительной динамики по снижению абортов. «За последние пять лет абсолютное число абортов сократилось в области на 15,8%, а у девушек 15−19 лет число медицинских абортов уменьшилось на 55,4%», — отметила калужский министр.

Подчеркнув необходимость постоянного совершенствования помощи женщинам и детям, министр здравоохранения области Елена Разумеева заявила: «Это направление традиционно является одним из приоритетных в нашей работе. Тот факт, что в прошлом году в области родилось рекордное за последние 26 лет количество детей, считаю в том числе и большой заслугой медицинских работников региона. В области выстроена межведомственная многофункциональная система по сохранению репродуктивного здоровья, профилактике абортов и повышению мотивации к деторождению, осуществляется реализация Национальной стратегии в интересах детей. Для доступности помощи будущим матерям работают семь окружных и областной экспертный кабинеты дородовой диагностики. Совсем скоро состоится открытие в области современного перинатального центра».