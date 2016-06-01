Берлин, 1 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился в МИД Германии с требованием официально осудить визит в Крым немецкого политика Андреаса Маурера. Об этом украинский посол написал в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В связи с нелегальным визитом члена партии Левых Андреаса Маурера в Крым призвал МИД ФРГ решительно осудить эту и другие подобные авантюры», — написал Андрей Мельник.

Речь идет о визите в Крым официальной делегации немецких бизнесменов, политиков и представителей общественности, в числе которых был и Андреас Маурер. Во время посещения Крыма он заявил, что хочет внести на рассмотрение парламента города Квакенбрюк обращение о признании Крыма частью России и отмене антироссийских санкций.

Стоит отметить, что участники делегации сообщали о давлении на них со стороны властей ФРГ, а после возвращения в Германию их ожидают санкции.