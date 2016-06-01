Берлин, 1 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Вирц заявила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не находит оснований для смягчения или отмены санкций в отношении России. Руководство этой страны заинтересовано в скорейшем выполнении минских договорённостей, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Вирц провела брифинг, на котором выразила позицию германских властей. Она пояснила, что Германия рассчитывает на скорейшее выполнение минских соглашений, и что «время не терпит».

«Есть по-прежнему пункты, которые нужно выполнить. В этой связи, с точки зрения канцлера, нет повода думать об отмене и ослаблении санкций», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Западу необходимо задуматься о поэтапном снятии ограничительных мер с России.

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