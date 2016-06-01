Берлин не намерен ослаблять санкции в отношении России
Берлин, 1 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Вирц заявила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не находит оснований для смягчения или отмены санкций в отношении России. Руководство этой страны заинтересовано в скорейшем выполнении минских договорённостей, сообщает Reuters.
Вирц провела брифинг, на котором выразила позицию германских властей. Она пояснила, что Германия рассчитывает на скорейшее выполнение минских соглашений, и что «время не терпит».
«Есть по-прежнему пункты, которые нужно выполнить. В этой связи, с точки зрения канцлера, нет повода думать об отмене и ослаблении санкций», — сказала она.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Западу необходимо задуматься о поэтапном снятии ограничительных мер с России.
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