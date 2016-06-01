Москва, 1 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Российские избиратели хотят видеть в новом созыве Государственной думы РФ профессионалов, а не представителей богемы. Об этом сегодня, 1 июня, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сейчас есть запрос на новые лица, есть запрос на обновление, но без революций, есть запрос на профессионализм, на экспертизу в тех сферах, где кандидат себя позиционирует как специалист», — сказал Федоров и отметил, что «ушёл запрос на яркие личности из среды актеров, богемы, спортсменов».

По словам Федорова, в обществе сформировался запрос на открытость, готовность взаимодействовать с людьми и представлять их интересы в Госдуме. «Тот, кто не уловит этот тренд, явно проиграет. Тот, кто сможет «оседлать» это тренд, усилит свои позиции на выборах 2016 года», — считает Федоров.

Жителям России надоело бояться кризиса, констатировал Федоров и отметил, что «основные индикаторы кризиса — цены на нефть, курс доллара и евро и цены в магазинах — перестали давать сигналы, что все резко ухудшается».

Поэтому граждане хотят видеть в Госдуме людей, знающих, как преодолеть последствия экономических трудностей. «Если ты упал на дно, надо думать, как тебе с него выбираться. Востребованы люди, которые знают как», — отметил глава ВЦИОМ.

В свою очередь, председатель Совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский заявил, что «новый состав Госдумы должен в большой степени обеспечивать функцию представительной власти, представительствовать в защите интересов людей, в том числе в диалоге с исполнительной властью в центре и на местах».

Политолог считает, что в обществе есть запрос на перемены, но не на революцию. В экономике России существуют проблемы в различных сферах: в здравоохранении, образовании, борьбе с преступностью, пенсионном обеспечении и т.д. «Такая повестка дня требует от кандидатов определенных качеств. «Профессионализм, компетентность, обратная связь — способность людей слышать и отстаивать их интересы», — подчеркнул Бадовский.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ), в число ключевых проблем, с точки зрения жителей России, входят экономика (17%), низкие зарплаты и уровень жизни (15%), безработица (13%), здравоохранение (13%), высокая инфляция, рост цен (11%).

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Напомним, выборы в Государственную думу РФ VII созыва пройдут 18 сентября, и впервые с 2003 года будут проводиться по смешанной системе — по партийным спискам и в одномандатных округах. Помимо выборов в Госдуму, 18 сентября будут проходить выборы руководителей семи субъектов РФ и депутатов 38 региональных парламентов, в общей сложности в этот день пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний.