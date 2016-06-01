Псков, 1 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. На организацию отдыха и оздоровления детей в 2016 году в Псковской области планируется направить более 131 млн рублей, в том числе 25 млн рублей средств федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, за бюджета отдохнуть и оздоровиться смогут более 35 тысяч детей школьного возраста (61% от общего числа детей), что на 2,2 тысячи больше, чем в прошлом году.

Александр Дейнека. Будущие летчики. 1938

«Летние каникулы школьники смогут провести в загородных лагерях, детских санаториях, лагерях с дневным пребыванием при учебных заведениях, реабилитационных для детей с ограниченными возможностями и лагерях труда и отдыха. Кроме того, будет организован отдых псковских школьников на Черноморском побережье», — сообщили в пресс-службе региональной администрации, отметив, что всего в регионе будут работать 208 оздоровительных лагерей и баз отдыха.

Кроме того, в Псковской области обеспечат отдых более 8,2 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.