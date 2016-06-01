Волгоград, 1 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Коммунальные службы Волгограда устраняют последствия ливневых дождей, обрушившихся на город в последний день весны — 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Следствием дождей стало затопление нескольких участков городских магистралей и дорожные заторы.

Томас Коул. Буря. 1826

Как отмечают в мэрии, количество осадков, выпавших в городе в течение мая, оказалось рекордным: 105 мм при норме — в 39 мм в месяц. Особенно сильными оказались проливной дождь 31 мая и ливень на прошлой неделе, когда за один день выпало 24 мм осадков.

В целом, по данным коммунальных служб, ливневые канализации смогли справиться с нагрузкой. Однако проблемы на отдельных участках все же возникли. Так, с беспрецедентным объемом осадков не справились дождеприёмники на 2-й Продольной в Советском районе, откуда потоки воды стекали на ул. Электролесовскую. В результате возникли временные сбои в работе электротранспорта.

В ближайшее время коммунальщики планируют прочистить ливневую канализацию на 2-й Продольной. Кроме того, необходимо будет привести в порядок внутриквартальные системы. В то же время планируется выполнить прочистку ливнёвки и в северных районах, в том числе на ул. Богомольца и др. В ближайшее время пройдут торги, которые определят подрядную организацию.

Согласно прогнозу Гидрометеоцентра России, в ближайшие дни дожди в Волгограде продолжатся. Правда, обильных ливней синоптики уже не обещают.