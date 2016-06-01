Красногорск, 1 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. С начала 2016 года количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги снизилось на 25%. Тем не менее за пять месяцев этого года по вине водителей автомобилей произошло шесть столкновений с поездами. Наибольшее количество случаев произошло в Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЖД.

Анна Смирнова Железнодорожный переезд

Несмотря на снижение числа ДТП на 25%, железнодорожники регулярно фиксируют нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. С января по май 2016 года нарушения при пересечении железнодорожных переездов привело к шести случаям столкновения автомобилей с поездами. Три случая приходятся на Московскую область.

По данным специалистов, чаще всего ЧП фиксируют на неохраняемых железнодорожных переездах. Нарушая правила водители ставят под удар не только свою жизнь, но и создают угрозу для пассажиров поездов и сотрудников локомотивных бригад.

«Именно в таких местах пересечения железной и автомобильной дорог наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия, так как водители считают, что их нарушения останутся незамеченными и безнаказанными», — отметили в МЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная авария на железной дороге с участием автомобиля произошла в Подмосковье 1 июня. В истринском районе на перегоне Монихино-1 — Монихино-2. автомобиль Мицубиси выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Никто не пострадал.