Калуга, 1 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Калуге 31 мая в районе дома № 15 по Площади Победы вандалы подожгли установленную в прошлом году детскую площадку, в результате чего сгорел детский пластиковый домик.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в ближайшее время остатки конструкции демонтируют, так как они могут представлять опасность для гуляющих малышей. По словам директора МУП «Калугаблагоустройство» Сергея Ильинова, все повреждённые конструкции будут восстановлены.

Жители микрорайона в связи со случившимся обратились и в полицию и к своему депутату — главе городского самоуправления Александру Иванову.

«В Калуге многое делается для того, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной, благоустраиваются дворы, устанавливаются тренажёрные комплексы, спортивные и детские площадки, к сожалению, не все бережно относятся к таким объектам, происходят и случаи явного вандализма, надеюсь, что виновники будут найдены и понесут заслуженное наказание. Хочу обратиться к жителям микрорайона с просьбой, если вы стали очевидцем этого происшествия, обратитесь в полицию или Городскую Думу по телефону 57−01−57», — сказал Александр Иванов.