Тбилиси, 1 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Батуми в рамках визита президента Словакии в Грузию 1 июня открылся грузино-словацкий бизнес-форум, в котором участвует представительная делегация бизнесменов из Словакии, прибывшая вместе с президентом Андреем Киской.

Рембрандт. Синдики. 1662

По информации пресс-службы президента Грузии, форум в Батуми открыли президенты Грузии и Словакии. В своем обращении к бизнесменам президент Грузии Георгий Маргвелашвили заострил особое внимание на экономическом развитии Грузии, осуществляемых в Аджарии проектах, туристическом потенциале региона. По заявлению Георгия Маргвелашвили, Грузия — привлекательная страна для инвесторов, так как здесь самые низкие налоговые ставки в регионе, низкий уровень коррупции и высокие показатели начала бизнеса.

Он выразил надежду, что визит президента Словакии и бизнесменов станет хорошим началом для множества новых интересных проектов, которые дадут возможность для развития грузинского бизнеса в Словакии и словацкого бизнеса в Грузии.

По заявлению президента Словакии, в сопровождающую его делегацию входят бизнесмены, которые заинтересованы в осуществлении в Грузии различных проектов как в сфере инфраструктуры, так и легкой промышленности, строительства, и других.

Говоря о значении форума, он расценил его как замечательную идею, которая будет содействовать сближению не только двух стран, но и регионов.

Визит президента Словакии в Грузию завершится 2 июня.