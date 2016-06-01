Ярославль, 1 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Ярославское УФАС выявило конфликт интересов в закупочной деятельности администрации Ростовского района. Госконтракты неоднократно выигрывали организации, принадлежащие супругу председателя закупочной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

ОНФ обратился в антимонопольное ведомство с просьбой разобраться в ситуации, о которой общественникам сообщили жители Ростовского района. Они рассказали, что администрация района и подведомственные ей учреждения не раз заключали контракты с двумя фирмами, соучредителем и совладельцем которых является супруг председателя комиссии по осуществлению закупок. То, что участник закупок и представитель заказчика состоят в браке, в декларациях соответствия участника закупки требованиям федерального законодательства не было указано.

Сотрудники УФАС по итогам проверки подтвердили эти сведения и пришли к выводу, что между этими компаниями и закупочной комиссией имеет место конфликт интересов. Обеим фирмам вынесены предупреждения, до 23 июня будет проверена правомерность действий администрации.

«Общая сумма контрактов, заключенных с этими компаниями, составляет более 1,6 млн руб. Конечно, это относительно небольшие деньги, но сам факт, что торги проходили между мужем и женой, возмутителен. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов — очевидное требование закона о контрактной системе, и совершенно непонятно, как можно было настолько беззастенчиво игнорировать его на протяжении нескольких лет», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кузенев.