Ярославль, 1 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. 1 июня в Ярославле состоялось шестое «Слингошествие».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Слингошествие в Ярославле

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM организатор акции Ирина Владимирская, изначально акция возникла, как форма живого общения молодых, активных мам, сторонниц переноски грудных детей в специальных приспособлениях — «слингах».

«Мы устраиваем шествие традиционно каждый год 1 июня, это уже шестое «слингошествие». Молодым мамам обычно не хватает живого общения — они загружены заботой о малышах, очень многие общаются через социальные сети. Выйти в офф-лайн — для многих это праздник, и уже не важно, как вы носите своего малыша», — рассказала Ирина Владимирская.

Участницы и участники шествия под звуки джаза прошли по Волжской набережной, а в завершение выпустили в небо воздушные шары.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Слингошествие в Ярославле

Алексей Яковлев ИА REGNUM Слингошествие в Ярославле

Алексей Яковлев ИА REGNUM Слингошествие в Ярославле