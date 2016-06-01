Вологда, 1 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. 421,6 миллиона рублей с сегодняшнего дня выплатят пострадавшим от паводка жителям востока Вологодской области. Эти средства регион получил из резервного фонда Правительства РФ. Великоустюгский район, самый восточный муниципалитет Вологодчины, в апреле серьезно пострадал от паводка. В последних числах мая деньги из федерального бюджета поступили в Вологодскую область. С сегодняшнего дня начинаются выплаты всем пострадавшим. Деньги будут перечисляться на счета, открытые гражданами в банках, в случае отсутствия счетов — через почтовые отделения по месту жительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«Выплаты получат 7,4 тысячи жителей Великого Устюга и района. Те, кто обратился за компенсациями чуть позже, также получат поддержку. Речь идет о 4290 жителях. Цена вопроса — 213 миллионов. Рассчитываем эту сумму также получить из резервного фонда Правительства страны. Дело в том, что ЧС регионального характера была объявлена в границах Великоустюгского района, поэтому средства и поступают из федерального центра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Напомним, что с 20 апреля, после прохождения пика паводка и ликвидации заторов, в Великоустюгском районе начались масштабные аварийно-восстановительные работы, которые велись в круглосуточном режиме. Ликвидацией ЧС занимались 1014 спасателей и 224 единицы специальной техники. От паводка пострадали более 10 тысяч жителей района.

Кроме того, от половодья пострадали еще два района Вологодчины — Нюксенский и Никольский. Здесь масштабы паводка оказались несравнимыми с великоустюгскими. Жителям этих муниципалитетов компенсации за утраченное или пострадавшее имущество будут выплачиваться из местных бюджетов. В Нюксенском районе компенсации получат 44 человека, в Никольском районе — 90 человек.