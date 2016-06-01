Москва, 1 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Финансирование детского отдыха не должно снижаться. Об этом 1 июня в ходе селекторного совещания по летнему отдыху заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

«Обращаю внимание руководителей тех субъектов Российской Федерации, которые только что назвал [глава Минитруда Максим Топилин] [-Астраханская, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Орловская, Омская и Ярославская области]. Понятно, у нас у всех сейчас значительные сложности при формировании бюджетов — и федерального, и региональных, большое количество различных плановых трат. Но все-таки обращаю ваше внимание на то, что речь идет о детях, об их отдыхе», — сказал Медведев.

По его словам, «всё-таки надо стараться сделать так, чтобы финансирование в этом году не отличалось от прошлогоднего».

Таким образом глава правительства отреагировал на заявление Топилина о том, что названные области предусмотрели меньше средств на детский отдых, нежели в 2015 году.