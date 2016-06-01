Киев, 1 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не ответил на просьбу матери убитого в Киеве журналиста, публициста и политика Олеся Бузины, которая неоднократно обращалась к чиновнику с просьбой о встрече. Накануне, 31 мая, Валентина Бузина в очередной раз не смогла попасть на приём к Луценко, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Хамелеон

Отмечается, что Валентина Павловна Бузина 16 мая подала прошение о встрече с Луценко, но её просьба выполнена не была: она «затерялась в кабинетах Генеральной прокуратуры». Тогда женщина направилась в ведомство для встречи с генеральным прокурором, и стала ждать в общественной приёмной. Через три часа ожидания она узнала, что в этот день её не примут, а ближайший приёмный день у Луценко 24 июня, причём никаких гарантий встречи с чиновником 77-летняя женщина не получила.

Отмечается, что Валентина Бузина предполагает следующее: прокуратура хочет закрыть уголовное производство по делу об убийстве журналиста. Уточняется, что, согласно украинским законам, 16−18 июня истекает максимальный срок для расследования подобных уголовных дел.

Пока не истёк срок, дело по обвиняемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку должно быть передано следствием в суд. Если этого не будет сделано, дело полагается закрыть. Валентина Бузина намеревалась в ходе аудиенции у Луценко попросить взять расследование этого дела под особый контроль.

«Год назад высшее руководство страны пообещало раскрыть преступление, взяв его под личный контроль и объявив это делом чести. Однако следствие до сих пор не закончено, а действия правоохранителей заставляют усомниться в существовании в Украине законности и справедливости», — сказала мать убитого журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олеся Бузину застрелили в Киеве 16 апреля 2015 года. Его расстреляли на улице из «Форд-Фокус» темно-синего цвета. Спустя два месяца стало известно о задержании двоих подозреваемых — Медведько и Полищука. В дальнейшем Медведько был помещён под круглосуточный домашний арест, а с января был переведён на частичный домашний арест. Так же суд поступил и с Полищуком.