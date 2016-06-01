Москва, 1 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Пятьдесят хакеров, успевших ранее совершить хищения средств со счетов предприятий и банков с помощью компьютерных программ, задержаны в разных регионах страны, кроме того, правоохранители предотвратили нанесение возможного ущерба организациям, сообщает 1 июня пресс-служба МВД России.

tookapic Хакеры

Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение для совершения многочисленных хищений денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители заблокировали фиктивные платежные поручения, тем самым предотвратив возможный ущерб в размере 2 млрд 273 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе ФСБ, в отношении участников хакерской группы, действовавшей в 15 субъектах РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Злоумышленники успели похитить свыше 1,7 млрд рублей со счетов российских банков.

В результате обысков у членов преступной группы изъяты компьютеры, средства связи, банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также финансовые документы и крупные суммы наличных денег. Восемнадцать из 50-ти задержанных помещены под арест, трое находятся под подпиской о невыезде.