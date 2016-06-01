Вильнюс, 1 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Литве подал в отставку вице-министр внутренних дел социал-демократ Элвинас Янкявичюс, курировавший вопросы миграции, а следом за ним — вице-министр соцзащиты и труда, делегированный Рабочей партией Лайсвунас Барткявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июня.

Мыльные пузырь

Вице-председатель социал-демократов Гедиминас Киркилас считает, что основная причина отставки главы МВД — разногласия с новым министром внутренних дел Томасом Жилинскасом.

«Я точно не знаю, конкретно еще с Элвинасом не разговаривал, но мне кажется, что как-то не совпали характеры с министром, наверное, здесь не получилось работать вместе. Мне кажется, что это основная причина, так как других нет», — сказал Киркилас.

Янкявичюс был кандидатом социал-демократов в одномандатном избирательном округе Панеряй. Сейчас он уверяет, что в выборах в Сейм участвовать не будет. Киркилас в эфире радиостанции Žinių radijas заявил, что считает, что Янкявичюс «погорячился».

«Я надеюсь, что Элвинас еще подумает, я не знаю, почему он так погорячился. Но, если участвовать не будет, то заменим. Но, думаю, что нужно участвовать. Как раз в этом случае сейчас у него будет время. Молодой человек, у которого еще вся политическая карьера впереди. Бывают и неудачи в политической карьере, но, поверьте мне, не только высота и свет», — сказал политик.

Социал-демократы, сказал Киркилас, еще не обсуждали, кто мог бы заменить ушедшего в отставку Янкявичюса: «Еще не думали, не готовились к такому ходу событий, так как такой шаг был действительно неожиданный».

Второй ушедший в отставку вице-министр соцзащиты и труда Лайсвунас Барткявичюс покинул пост, получив другое предложение о работе не на госслужбе.