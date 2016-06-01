Киев, 1 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады должны создать Временную следственную комиссию (ВСК) по офшорному скандалу, иначе в украинский парламент «запустят такой снаряд, что лягут все». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко сказала перед голосованием за соответствующее постановление.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Вы (депутаты) все на «Титанике», чтобы вы понимали, этот парламент, — сказала Савченко. — На вас сейчас смотрит народ. Если вы сейчас не создадите комиссию, народ уже понял, какие вы. Если вы создадите комиссию и она ничего не даст, народ тоже поймет, какие вы».

При этом член фракции «Батькивщина» добавила, что с «этого корабля» не сбегут даже крысы.

«Замолите свои грехи перед народом, — говорит Савченко. — Начните с себя, отдайте, что вам лишнее и прет из глотки, и тогда народ ваш «Титаник» вынесет на руках, а вы спасете Украину. Если вы этого не сделаете, народ вас утопит, эту Верховную раду, запустят такой снаряд, что ляжем все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая состоялся обмен Надежды Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных в Киеве.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко после того, как с соответствующей просьбой к главе РФ обратились родственники погибших в Донбассе журналистов.