Махачкала, 1 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Дагестане члены Совета по правам человека при президенте РФ получили подтверждение сообщений о так называемых профучетах и необоснованном закрытии мечетей. Об этом ИА REGNUM рассказал первого июня журналист газеты «Новое дело» Идрис Юсупов.

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Основной темой прошедших в Дагестане встреч с правозащитниками был вопрос соблюдения конституционных прав граждан и религиозных свобод. По мнению Юсупова, тема была выбрана неслучайно, поскольку правозащитники были наслышаны об этих проблемах в республике. Сейчас же они получили реальное подтверждение этому.

«Я думаю, у них было общее понимание происходящего здесь. Не могли они не знать о так называемых случаях профучетов, когда человека доставляют в РОВД и насильно снимают отпечатки, и заставляют сдавать анализ на ДНК. Теперь же правозащитники ознакомились на конкретных примерах, как это происходит. Была поднята тема необоснованного закрытия мечетей. Вопросы эти были поставлены перед главой республики Рамазаном Абдулатиповым и будут доведены до президента России», — заявил Юсупов.

Он также отметил, что уже давно надо было обращать внимание на эти массовые нарушения прав граждан. «Ситуация эта возникла с молчаливого согласия многих людей, обладающих какими-то полномочиями. Все к этому привыкли и не обращают внимания, что это противозаконно. В официальном докладе министра МВД читаем, что столько-то людей поставлены на учет как приверженцы какого-либо религиозного течения. Или же, что в «установленном законом порядке» закрыто сколько-то мечетей. Разве у нас МВД занимается закрытием мечетей? Каков установленный порядок закрытия? Вот в ходе этих встреч попытались в первую очередь обратить внимание именно на такие массовые нарушения со стороны официальных структур. Были факты и доказательства, было обращено внимание на то, что нельзя нарушать закон и конституционные права граждан. Надеюсь, результат от этого будет», — заявил журналист.

Член общественной наблюдательной комиссии по Дагестану Нелля Раджабова считает, что это была всего лишь одна из плановых поездок правозащитников и эти встречи не смогут в корне изменить в республике ситуацию по защите прав граждан. «Я знаю технологию таких разъездов. Им покажут только то, что можно показать. А ведь эти обращения и доклады Путину были неоднократно, я как член ОНК не раз обращалась и по поводу восстановления разрушенных домов жителей села Гимры и по многим другим. Это мы в Дагестане все знаем и всей душой сочувствуем проблемам угнетаемых соотечественников. А московские правозащитники приедут и уедут. Я скептически отношусь к тому, что этот приезд даст результаты», — отметила Раджабова.