Москва, 1 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Правительство России смягчило режим запрета на импорт продовольствия, разрешив ввоз мяса птицы, говядины и овощей, используемых для изготовления детского питания, говорится в постановлении правительства №472 от 27 мая 2016 года.

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Из списка запрещенных к ввозу товаров исключены мясо крупного рогатого скота, мясо птицы и субпродукты птицы, а также овощи сырые или сваренные в воде или на пару, замороженные и сушеные.

Подтверждать целевое назначение импортируемого продовольствия должен Минсельхоз России, также определяющий порядок и объем разрешенного ввоза указанных товаров.

Напомним, Россия с августа 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее в этот список были добавлены Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.