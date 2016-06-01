Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Противники присвоения новому мосту в Петербурге имени Ахмата Кадырова планируют устроить митинг на Марсовом поле в понедельник, 6 июня. Соответствующую заявку собираются подать в Смольный сегодня, 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Манифестация. 17 октября 1905 года. 1907. Доработана в 1911

На митинге планируется продолжить сбор подписей горожан против предложения назвать мост через Дудергофский канал именем первого президента Чеченской Республики. Сбор подписей начался 31 мая в Красносельском районе, где накануне возле моста собрался стихийный народный сход.

«Вчера за 2,5 часа собрали порядка 450 подписей, людей было еще больше, они приходили обсудить проблему, приходили со своими предложениями. Жители хотят, чтобы им объяснили ситуацию: кто вышел с такой инициативой, почему она была принята», — сообщила депутат Заксобрания Петербурга Ольга Галкина. По ее словам, протестная кампания должна послужить дополнительным аргументом для губернатора при принятии окончательного решения об имени для моста.

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Тем временем парламентарии направили в юридическую службу закса проект обращения к губернатору с просьбой не допустить появления «моста Кадырова» на карте Петербурга. Кроме того, депутат Максим Резник призвал инициировать и вотум недоверия вице-губернатору Владимиру Кириллову, который возглавляет Топонимическую комиссию и поддержал указанное название.

Резник пояснил, что, вероятно, эти документы попадут в повестку пленарного заседания лишь в следующую среду, 8 июня, так как на данный момент им еще не присвоен номер, то есть юридически их пока не существует.

Ранее «яблочник» Борис Вишневский сообщил, что готов требовать общегородского референдума по данному вопросу. Руководитель фракции «Яблока» Григорий Явлинский назвал провокационной историю с наименованием моста через Дудергофский канал. «На мой взгляд, люди, которые это предложили, — провокаторы. Они сталкивают граждан различных национальностей различных регионов без всякой подготовки, без проработки вопроса. Если это закончится референдумом, то все увидят, что большинство граждан не поддерживают такое решение, а это будет просто сталкивать людей на национальной и, возможно, даже религиозной почве», — сказал Явлинский.

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Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга собралась на закрытое заседание, на котором рекомендовала губернатору Георгию Полтавченко назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Из 24 членов комиссии на заседание пришли 17 человек, из них 9 поддержали идею, инициатором которой выступили общественные организации. Противники этой инициативы указывают на «противоречивость» и «одиозность» фигуры Кадырова. Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров через своего представителя уже поблагодарил Топонимическую комиссию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 июня, что вопрос о присвоении мосту в Санкт-Петербурге имени первого президента Чечни не является вопросом повестки дня Кремля, а целиком находится в компетенции городских властей.