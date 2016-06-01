Москва, 1 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Московская область с вечера 1 июня до 10 утра 2 июня будет находиться в неблагоприятных метеорологических условиях. Объявлено НМУ I степени, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Silvery Вредные выбросы завода

«С 20:00 1 июня до 10:00 2 июня 2016 года на территории Московской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей I степени опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это предупреждение уже направлено руководству предприятий, находящихся в Подмосковье, через cмс-оповещение. По словам главы ведомства Александра Когана, НМУ возникают в том случае, когда нет ветра, и заводские выбросы, которые могут поступать в атмосферу, не рассеиваются. Они сосредотачиваются над жилыми территориями, создавая неблагоприятную экологическую обстановку. Коган пояснил, что в тех случаях, когда объявляются НМУ, предприятия должны сокращать объём выбросов.