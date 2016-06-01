Москва, 1 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Правительство примет решение о второй в текущем году индексации пенсий после завершения первого полугодия, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет 1 июня «Парламентская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Заслуженный отдых

Министр отметил, что в настоящий момент никакого решения по вопросу индексации пенсий не принято. Он напомнил, что по закону данный вопрос рассматривается по итогам экономической ситуации за первые шесть месяцев года.

Ранее, с 1 февраля 2016 года, пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 4%. В дальнейшем сроки и размер дополнительной индексации должны быть определены Госдумой в отдельном законе.