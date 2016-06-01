Ярославль, 1 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. 2 июня в Центральном выставочном зале в Ярославле состоится открытие арт-проекта Народного художника РФ Валерия Малолеткова «Чаша судьбы». Экспозиция демонстрируется в различных регионах России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте культуры.

фото сайта gallerix.ru

Всероссийский проект вырос из юбилейной персональной выставки Валерия Малолеткова, прошедшей в январе-феврале 2015 года в залах Российской академии художеств. Экспозиция вызвала большой общественный интерес, и в результате было принято решение показать арт-проект в художественных музеях различных регионов России.

Валерий Малолетков работает на стыке различных видов искусства и материалов. Он экспериментирует с различными материалами, открывая в них новые смысловые, композиционные, пластические и цветовые качества.

На выставке зритель увидит произведения декоративной пластики: рельефы, скульптуру, композиции из фарфора, фаянса, керамики, а также авторскую графику, фотографию и монументальное искусство, созданные за последние годы. Органичной частью арт-проекта стали документальный фильм о творчестве автора и его фундаментальная монография «Чаша судьбы».

В круге тем, над которыми работает художник — театр, литература, музыка, история. Арт-проект представляет собой новую попытку осмыслить проблему сосуществования творческой личности и общества на примере галереи образов выдающихся деятелей мировой и отечественной культуры. Среди них — Данте Алигьери, Джованни Бокаччо, Александр Пушкин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Айседора Дункан, Джон Леннон, Петр Багратион и др., которых объединяет сложная, порой трагическая судьба, мучительные и противоречивые взаимоотношения с окружающим миром. Автор проекта использует язык метафор, позволяющий рассматривать судьбу человека в пределах условного пространства, порой напоминающего форму сосуда или чаши, воспринимаемых как пространственная среда для решения сложных духовных и материальных отношений между Человеком и Природой.

Валерий Малолетков — один из ведущих мастеров современного декоративного искусства России — Народный художника РФ, академик РАХ, доктор искусствоведения, профессор Международной академии архитектуры и МГХПА им. С.Г. Строганова, лауреат международных конкурсов и Премии мэрии Москвы. Его работы хорошо известны в России и за рубежом и широко представлены в коллекциях лучших музеев и частных собраний.