Орел, 1 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Бывший депутат Орловского областного совета Алексей Лупин заплатит штраф за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Соответствующее решение вынес 31 мая Заводский районный суд Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

hayeslawnc.com Алкоголь и автомобиль

Алексей Лупин был задержан за рулем своего автомобиля ВАЗ 21 213 17 декабря 2015 года. Неровно двигавшуюся машину, которой управлял депутат, заблокировали прохожие, они же и вызвали полицию. При этом на тот момент Алексей Лупин уже был лишен водительских прав за пьяное вождение.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, Лупин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Сам Алексей Лупин сложил мандат депутата облсовета, извинившись перед коллегами и избирателями, еще в январе.

Сейчас под следствием бывший коллега Лупина по облсовету — Павел Будагов. Он, а также его брат, обвиняются в нападении на человека.