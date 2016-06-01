Мурманск, 1 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В городе Кировск проводится доследственная проверка по факту получения несовершеннолетним, 2009 года рождения, травмы в виде перелома одной из тазовых костей. Произошло это от падения на него баскетбольного щита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Dmytro Babakov Мяч и отражение басктбольного щита в летней луже

В настоящее время следствием устанавливаются причины и обстоятельства получения травмы ребенком, назначены необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.