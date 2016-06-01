Ереван, 1 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Между правительствами Армении и Ирана планируется подписание соглашения об отмене въездных виз. Проект соответствующего решения включен в повестку дня предстоящего 2 июня заседания правительства Армении.

Как говорится в обосновании к решению, подписание соглашения обусловлено необходимостью стимулирования двусторонних отношений между Арменией и Ираном, укрепления взаимовыгодных экономических, торговых и иных связей.

Отмечается также, что соглашение нацелено на регулирование обоюдных визитов граждан двух государств. В соответствии с документом, граждане Армении и ИРИ смогут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период.

Подписание соглашения будет стимулировать также развитие туризма. Исходя из вышеперечисленного, МИД РА считает целесообразным подписание между правительствами Армении и ИРИ соглашения об отмене виз, указывается в обосновании.

Отмена виз для граждан двух стран уже несколько лет довольно активно обсуждается внешнеполитическими ведомствами Армении и Ирана.

В настоящее время граждане двух стран получают визы на границе сроком до 21 дня или до 120 дней. Плата за визу для граждан Армении составляет $15, a для граждан Ирана — $6 и $32 соответственно.

Анализ официальной информации показывает, что отмене визового режима в большей степени противился Ереван.

8 и 9 июня 2015 года прошли консультации консульских управлений МИД Армении и Ирана. По сообщению иранского агентства «Тансим», на встрече с начальником консульского управления МИД Армении Владимиром Кармиршаляном заместитель главы МИД Ирана по вопросам меджлиса и консульским вопросам Гасан Дашгави отметил намерение иранского руководства стимулировать двусторонние отношения с Арменией, попросив армянского дипломата подготовить почву для утверждения безвизового режима между двумя странами. Иранский дипломат также отметил, что более тесные консульские отношения откроют дорогу для расширения других аспектов армяно-иранских отношений, включая экономическую и торговую сферы. Любопытно, что армянская сторона в официальном пресс-релизе по факту данной встречи тему виз вовсе не упомянула.

С 2015 года Иран в одностороннем порядке упростил визовый режим для граждан Армении, позволив гражданам Армении получать визы не только в иранском консульстве в Ереване, но и на границе.

В августе прошлого года Иран отменил въездные визы для граждан семи государств: Турции, Ливана, Азербайджана, Грузии, Боливии, Египта и Сирии. Армении, у которой самые хорошие отношения с Ираном на политическом уровне, пожалуй, только после Сирии, в этом списке не оказалось.

По мнению экспертов, отмена виз имеет широкий экономический аспект, принимая во внимание то обстоятельство, что облегчение въезда и выезда в любом случае имеет стимулирующий фактор для торгово-экономических отношений.