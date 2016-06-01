Самара, 1 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Наиболее явные повреждения дома Курлиных — горизонтальные полосные трещины в штукатурке под скатами крыши, на одном из участков над уровнем второго этажа отвалилась плитка, фасад здания уже потрескался, часть его обрушилась на тротуар, стены усадьбы выглядят плачевно, а в некоторых местах оголился кирпич начала XX века. На это обращают внимание городских властей, Минкультуры и Минстроя региона эксперты ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

turbina.ru Особняк Александры Курлиной (улица Фрунзе, 159), жемчужина самарского модерна, был построен в 1903 году Александром Зеленко. Дом украшен цветами, имеет ворота в форме бабочки и нимфы, парящих под потолком будуара

В феврале этого года самарские активисты ОНФ уже обращали внимание на разрушение выдающегося памятника, вошедшего в этом году в шорт-лист престижной отечественной архитектурной премии «Приметы городов» в номинации «Реновация и реконструкция». Итогом обращения общественников стал выезд комиссии Минкультуры области, которая посетила Музей модерна и осмотрела фасад здания на предмет дефектов, образовавшихся в результате эксплуатации объекта, однако нарушения подрядчиком устранены не были.

«Гарантия по одному из контрактов на реставрацию заканчивается в сентябре текущего года, по другому — в октябре следующего, у подрядчика есть достаточно времени, чтобы устранить выявленные нарушения, — прокомментировал ситуацию член регионального штаба Народного фронта Вадим Нуждин. — Если зимой мешали погодные условия, то в конце весны, видимо, причина в безответственности подрядчика. Эксперты и активисты ОНФ считают, что министерству культуры Самарской области совместно с общественностью необходимо провести обследования всех памятников истории и культуры, находящихся на гарантии, и требовать безусловного устранения всех нарушений за счет средств подрядчика».

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