Тула, 1 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Выставка из собрания Тульского художественного музея «Искусство XIX века из дворянских усадеб Тульской губернии» открылась в Картинной галерее Восточно-Крымского музея-заповедника в Керчи 31 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Экспозиция открылась в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации об организации обменных выставок в регионах. Она стала ответной на выставку «Древности Боспора Киммерийского», которая проходила в Туле с 19 декабря прошлого года по 18 мая. За это время ее посетили более 7,5 тыс. жителей региона.

Теперь жители Керчи и гости города имеют возможность познакомиться с миром русских дворянских усадеб Тульской губернии. Художественные полотна, предметы быта, посуда, — все разместилось в выставочных залах Картинной галереи.

В свою очередь Восточно-Крымский заповедник готов предоставить разнообразные выставки из своих фондовых коллекций. Керчь — самый древний город России, обладающий уникальным культурно — историческим наследием, на его территории более двух веков проводятся археологические раскопки, а также научные исследования, познакомиться с которыми смогут посетители музеев.