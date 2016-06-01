Киев, 1 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военный, еще трое украинских солдат получили ранения. Об этом сегодня, 1 июня, на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Эти потери украинские войска понесли в районе Зайцево и Авдеевки в результате вражеских обстрелов», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР продолжают систематические обстрелы украинских позиций по всей линии фронта, в частности минометные обстрелы со стороны противника состоялись в Луганском, Новоселовке Второй, Авдеевке, Опытном.

«Как и ранее, на Донецком направлении противник продолжает держать тяжелое вооружение (минометы, танки, САУ и установки «Град») в прифронтовой полосе. В частности, точно известно, что вышеназванное вооружение размещено в Горловке, Макеевке, Донецке и пос. Яковлевка (прилегающей к ясиноватской дорожной развязке и авдеевской промзоне)», — рассказал Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении армия ДНР нарушает режим тишины по всему фронту от Красногоровки до Широкино. Также зафиксированы два обстрела позиций ВСУ в районе Станицы Луганской (Луганщина).

Как сообщало ИА REGNUM, источник в силовом ведомстве ДНР заявил, что в ночь с 31 мая на 1 июня на Донетчине подразделения ВСУ совершили минометные обстрелы позиций армии ДНР на Мариупольском и Донецком направлениях. В частности, украинские войска вели огонь с позиций в населенных пунктах: Водяное, Широкино и Красногоровка, выпустив до 40 мин.