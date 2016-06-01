Москва, 1 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Госдуме видят коррупционные риски в законопроекте о лишении водителей прав после третьего нарушения ПДД на год и более, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. «Только представьте, к какому уровню коррупции это приведет!» — возмущен замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«Как будут лютовать недобросовестные полицейские, зная, что привлечение водителя к административной ответственности — возможность для лишения его прав впоследствии, «за третий раз», — отмечает он.

Кроме того, депутат напомнил, что санкции по ряду статей уже предполагают возможность лишения права управления ТС. «Получается двойное наказание? Что это означает на практике?» — задает он вопросы.

ЛДПР также против инициативы по введению балльной системы штрафов.

«Это практически прямой возврат к балльной системе советских времен. Но тогда все было иначе: организация дорожного движения, количество автомобилей, коррупционный фактор. Не было желания пополнить бюджеты за счет водительских карманов, одновременно сокращая количество машин под видом борьбы с пробками», — напомнил депутат.

«Напрашивается вывод, что цель — сделать дороги доступными преимущественно для бизнесменов, чиновников и их «золотых» детей, которые всегда смогут нанять себе водителей и оплатить любые штрафы», — констатирует Нилов.

«Становится очевидно: давно запущена программа для того, чтобы посредством штрафов, транспортного налога, повышенных акцизов на топливо, сборов по оплате парковки и тому подобное пополнить бюджеты разных уровней и «выдавить людей из-за руля». То есть владение собственным автомобилем всеми способами превращают в роскошь, а граждан пытаются пересадить на велосипеды, общественный транспорт и такси», — заявил Нилов.